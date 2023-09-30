Anche Pioli si lamenta: "Jovic deve lavorare molto per raggiungere la migliore condizione"

Stefano Pioli ha parlato anche di Jovic nel post partita di Milan-Lazio, l'ex centravanti della Fiorentina non si sta vedendo mai

Dopo la vittoria del Milan contro la Lazio, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato a Dazn anche di Luka Jovic, l'ex giocatore della Fiorentina sta deludendo tanto anche in rossonero. A Cagliari non è stato nemmeno convocato e contro la Lazio è stato ancora una volta escluso anche per entrare a partita in corso, queste le parole di Pioli:

"Giroud oggi era meno felice perchè i centravanti sono contenti quando fanno gol, era anche il suo compleanno. Meno male che Okafor segna e gioca, io più dubbi ho e più scelte ho da fare viste le partite, come abbiamo dimostrato anche oggi è importante avere giocatori forti in panchina che possono entrare e aiutare la squadra ad uscire da un momento difficile, questa è una bella certezza che abbiamo, c'è anche Jovic che deve lavorare tanto per trovare la migliore condizione, le scelte ci sono..."

GRANDE ENTUSIASMO AL VIOLA PARK

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