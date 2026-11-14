Esordio rimandato Anche Njie resta a guardare: la Svezia supera la Bosnia, per il talento viola 90 minuti in panchina

La Svezia batte 3-2 la Bosnia, ma il talento viola non trova spazio. Per l'attaccante della Fiorentina l'esordio con la selezione maggiore è ancora rimandato

La Svezia supera la Bosnia-Erzegovina per 3-2, ma per Alieu Njie la serata di Stoccolma non regala il debutto tanto atteso con la Nazionale maggiore.

L'attaccante della Fiorentina, alla prima convocazione con la selezione svedese, sperava di coronare il momento magico vissuto in maglia viola con la prima presenza internazionale. Nonostante le aspettative della vigilia e la grande curiosità intorno al suo possibile impiego, Njie non è riuscito a trovare spazio nella sfida contro i bosniaci.

A prendersi la scena è stato Viktor Gyökeres, autore di una doppietta, insieme a Daniel Svensson, a segno in avvio di gara. La Bosnia ha provato a riaprire la partita, ma la Svezia è riuscita a conservare il vantaggio fino al fischio finale.

Per Njie resta dunque soltanto la soddisfazione della prima chiamata in Nazionale. L'occasione per indossare finalmente la maglia della Svezia potrebbe arrivare nella prossima sfida contro la Polonia, in programma il 17 novembre. Il talento viola avrà un'altra possibilità per trasformare una convocazione meritata in un debutto che aspetta con grande entusiasmo.