Anche il Chelsea di Antonio Conte vuole Badelj, sarà duello con il Milan?

Per la Fiorentina resta incedibile ma adesso si prospetta un duello di mercato

Tra il Milan e Milan Badelj c'è di mezzo Antonio Conte. Secondo quanto appreso da Goal, infatti, il regista croato della Fiorentina piace molto al manager del Chelsea, che il 2 ottobre è stato avvistato fra gli spettatori di Torino-Fiorentina.

La sua presenza allo Stadio Grande Torino non sarebbe stata un caso, ma sarebbe legata appunto all'interesse per il centrocampista viola.

I Blues tuttavia non sono gli unici a puntare sul classe 1989: il Milan infatti si è mosso con largo anticipo rispetto ai londinesi, visto che già la scorsa estate si è visto respingere un'offerta da 16 milioni di euro per il giocatore. A gennaio però i rossoneri proveranno a chiudere, visto l'urgenza di inserire in rosa un centrocampista legata al grave infortunio occorso a Riccardo Montolivo.

D'altro canto il Chelsea al momento ha poco spazio in rosa, visto che i Blues hanno ancora in rosa due elementi come Cesc Fabregas, che fatica a trovare spazio sul campo, e John Obi Mikel, che quest'anno non è mai sceso sul terreno di gioco.

Per questo, nel duello che si profila, i rossoneri al momento appaiono in vantaggio per il giocatore ma dovranno guardarsi dalle mosse del Chelsea. La Fiorentina vorrebbe tenere il giocatore, ma è consapevole che Badelj il prossimo anno andrà in scadenza di contratto e per questo non direbbe di no di fronte ad offerte importanti per il suo cartellino.

Goal.com