Anche Barak è arrivato al Viola Park. Adesso la Fiorentina è quasi al completo

Dopo quelli di Nico Gonzalez e Sofyan Amrabat lunedì scorso, al Viola Park quest’oggi è stato il giorno del rientro di Antonin Barak. Durante il ritiro, il tecnico Vincenzo Italiano non aveva ancora potuto contare sul ceco, ai box a causa di un’infezione contratta durante le vacanze. Oggi però, come testimoniano i canali social della Fiorentina, l’ex Verona si è rivisto presso il centro sportivo. È chiaro che il giocatore non sarà immediatamente arruolabile per le amichevoli che affronterà la squadra viola, ma la sua condizione dovrà essere valutata di giorni in giorno.