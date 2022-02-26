Amrabat verso un posto da titolare contro il Sassuolo. Torreira un po' acciaccato, può riposare
Amrabat si è preso una centralità nella Fiorentina
A caccia del terzo indizio che possa fare definitivamente una prova. Dopo il gol con lo Spezia, dopo l'Atalanta, Amrabat cerca a Reggio Emilia un altro squillo. Il centrocampista marocchino potrebbe partire titolare contro il Sassuolo, un po' per le noie fisiche di Torreira un po' perchè dopo tante settimane difficili si è ripreso la Fiorentina. O per meglio dire una centralità. Se dovesse partire titolare sarebbe la terza volta in stagione. Lo scrive Repubblica.
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