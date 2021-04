Amrabat torna davanti alla difesa contro l’Atalanta: il marocchino non ha saputo ripetersi a Firenze

Nel corso di questa stagione Amrabat non ha saputo ripetersi ma alibi e giustificazioni non mancano. A Verona giocava al fianco di un regista come Veloso, in viola ha iniziato lui agendo davanti alla difesa. Ha ridotto il raggio d’azione continuato a recuperare palloni ma anche impostarli per dare un’identità alla squadra. Operazione riuscita a metà. Nella sfida contro l’Atalanta tornerà alle origini di questo campionato. Complice l’assenza di Pulgar, toccherà a lui posizionarsi davanti alla difesa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

