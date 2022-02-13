Amrabat sarà titolare, si gioca il presente ma anche il futuro alla Fiorentina
Torreira è squalificato, Amrabat prende il suo posto contro lo Spezia
A cura di Redazione Labaroviola
13 febbraio 2022 09:50
Quattro mesi dopo Amrabat si riprende il palcoscenico tornando titolare nella Fiorentina che domani sera affronterà lo Spezia. Occasione da non sprecare per il centrocampista marocchino. Amrabat sa che si gioca un pezzo di presente nella Fiorentina e un pezzo ancora più grande di futuro. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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