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Amrabat sarà in gruppo dal 16 luglio, ha avuto 3 giorni di ferie in più rispetto ai suoi compagni

Amrabat si aggregherà ai suoi compagni dal 16 luglio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 luglio 2021 18:49
Amrabat sarà in gruppo dal 16 luglio, ha avuto 3 giorni di ferie in più rispetto ai suoi compagni -
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Fiorentina
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Sofyan Amrabat si aggregherà al gruppo della Fiorentina a partire dal 16 luglio in quanto in accordo con la società ha avuto tre giorni di ferie in più rispetto agli altri.

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