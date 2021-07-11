Amrabat sarà in gruppo dal 16 luglio, ha avuto 3 giorni di ferie in più rispetto ai suoi compagni
Amrabat si aggregherà ai suoi compagni dal 16 luglio
A cura di Redazione Labaroviola
11 luglio 2021 18:49
Sofyan Amrabat si aggregherà al gruppo della Fiorentina a partire dal 16 luglio in quanto in accordo con la società ha avuto tre giorni di ferie in più rispetto agli altri.
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