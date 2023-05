Amrabat pronto, tornerà in regia. Quarta assente per squalifica contro il Napoli

A una settimana dall’andata delle semifinali di Conference contro il Basilea, Vincenzo Italiano ha ritrovato la sua testa pensante di centrocampo: da ieri Amrabat – escluso dalla trasferta di Salerno per una botta subita contro la Samp – ha ripreso a lavorare in gruppo e si candida al ruolo da titolare sia dopodomani con il Napoli che, soprattutto, nel match contro gli svizzeri che mette in palio una fetta della finale di Praga. Con lui dovrebbe figurare anche Bonaventura, decisivo all’Arechi con l’assist per il 2-2 di lkone.

Domenica il tecnico dovrà fare a meno di Quarta (fermato dal giudice sportivo che ha inflitto alla Fiorentina 3mila euro di multa per lancio di fumogeni dal settore ospiti nella gara di Salerno] e non è escluso che possa toccare Ranieri. Nel frattempo la Curva Fiesole ha comunicato che diserterà la trasferta di Napoli in virtù delle lungaggini per entrare nel settore ospiti di Fuorigrotta e il divieto di far accedere gli striscioni dei gruppi organizzati. Che intanto, per finanziarsi la coreografia della finale di Coppa Italia, metteranno in vendita 20mila bandiere fuori dal Franchi prima della gara col Basilea. Lo scrive il Corriere dello Sport.

