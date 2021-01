Amrabat: “No a Napoli e Milan per il progetto Fiorentina. Io regista? Mi trovo bene ovunque”

Sofyan Amrabat ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, ecco un estratto:

Amrabat, lei ha preferito la Fiorentina ad ogni altra soluzione, Napoli incluso. Perchè?

“Perchè la Fiorentina e in particolare il presidente Commisso mi hanno dato, fin dall’inizio, la sensazione di volermi più di ogni altro. Mi hanno colpito le ambizioni del club e della società, oltre alla città ed i tifosi che indiscutibilmente rappresentano un valore aggiunto. Comunque, non è stata una decisione semplice. Perchè sono state positive le conversazioni avute con Giuntoli e Gattuso sul fronte Napoli, ma anche con Maldini e Boban per il Milan, mi sono fidato del mio istinto ed ho scelto i viola”.

La classifica che adesso fa meno paura, ha raccontato anche di un distacco davvero risicato dalla zona rossa. Cosa non ha funzionato?

“E’ difficile da dire, di certo c’è che, come spesso accade, a pagare è stato l’allenatore (Iachini esonerato). Stiamo correggendo gli errori: siamo sulla buona strada”.

Nel corso della sua carriera, si è mosso un po’ in tutte le posizioni, anche in difesa ai tempi del Brugge. Ma oggi chi è Amrabat?

“Le mie caratteristiche mi consentono di giocare in più zone del campo: credo che questa sia una qualità importante. Il ruolo dove riesco a esprimermi al meglio è quello di centrocampista centrale, nel cuore della manovra. Io regista? Mi trovo bene ovunque. Non è una frase fatta, credetemi. Quello he conta è il beneficio che può trarre la Fiorentina”.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, PROBABILE FORMAZIONE: 3-4-2-1, AMRABAT-CASTROVILLI A CENTROCAMPO. IN AVANTI…