Amrabat l’ultimo a rientrare a Firenze. Gonzalez fresco, mai impiegato dall’Argentina

L’ultimo a rientrare sarà Amrabat, mentre i primi sono stati Kouame e Barak che sono arrivati al centro sportivo nella giornata di ieri. Per quest’ultimo tuttavia sarà oggi il primo vero allenamento in vista dell’Atalanta. Il lento rientro dei Nazionali è iniziato e Vincenzo Italiano può così “riabbracciare” gradualmente tutti i suoi ragazzi. Oggi tornano anche Nico Gonzalez che era stato convocato con l’Argentina, benché non sia stato impiegato, e i due serbi Jovic e Terzic. Zurkowski era già in città da inizio settimana. Lo scrive il Corriere dello Sport.

