Amrabat: ''Gol allo Spezia il punto di svolta della stagione. Mollare in campo? piuttosto morirei''

Amrabat si racconta ai canali social della vioa e suona la carica per l'ultima , decisiva, fase della stagione.

Intervistato dai canali ufficiali della Fiorentina, Sofyan Amrabat ha rilasciato una lunga e piacevole intervista nella quale si è raccontato in questa che per lui rischia di essere diventata la stagione della definitiva consacrazione. Queste le sue parole:

“Il mio slogan è che in campo non si debba mai mollare, piuttosto preferirei morire . Il gol allo Spezia è stato molto importante, anche perché in questa stagione stiamo andando molto bene. La squadra è forte, l’allenatore è ottimo e vogliamo continuare così fino alla fine.

Italiano? ci chiede sempre di pressare alto e questo mi piace, ma allo stesso tempo è difficile perché devi andare forte per tutta la partita. Per gli avversari è molto difficile giocare contro squadre come la Fiorentina.

La mia carriera fino ad ora? Ho fatto dieci anni all’Utrecht, poi Feyenoord, Bruges, Verona e infine la Fiorentina. Differenze tra il calcio olandese e quello italiano? In Eredivisie ci sono troppi giovani, è perfetto per fare esperienza. La Serie A è uno dei campionati più difficili, è sempre stato il mio sogno giocarci”

PRADE' SCHERZA CON ITALIANO: ''NEL 96 C'ERO A VIAREGGIO MA NON RICORDO ITALIANO, NON E' STATO BRAVO?''

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