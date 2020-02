Queste le parole rilasciate a De Telegraaf dal nuovo acquisto viola ora al Verona fino al termine della stagione Sofyan Amrabat: “È stato per me importante firmare già con i viola a gennaio, almeno ora posso concentrarmi ancor di più sulla stagione dell’Hellas Verona. Voglio ripagarli per la grande opportunità che mi hanno dato in Serie A, ogni giorno i giornali parlavano di me, ovviamente queste voci possono distrarre invece adesso è tutto finito. Alle firme con la Fiorentina ho reagito bene, ho fatto una grande partita anche se non è la prima contro la Juventus, è già da qualche tempo che gioco su questi livelli”.