Amrabat chiude una stagione deludente con un trofeo. Lo United ha vinto la FA Cup contro i rivali del City

Il Manchester United torna a vincere un trofeo e lo fa contro i rivali di sempre del Manchester City. I Red Devils hanno appena vinto l’FA Cup, la Coppa d’Inghilterra, a Wembley salvando così una stagione molto complicata per gli uomini di ten Hag. L’ex centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, è stato una delle delusioni di quest’anno per il Manchester United trovando fin da subito poco minutaggio ma nella finale di oggi, e nel finale di stagione in generale, è riuscito a ritagliarsi il suo spazio giocando l’intero match e contribuendo al trionfo.

AMRABAT TORNERA’ ALLA FIORENTINA? INTANTO VINCE LA FA CUP CON LO UNITED