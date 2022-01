Amrabat: bloccata la cessione al Torino, ritenute eccessive le pretese economiche della Fiorentina

Che Sofyan Amrabat non sia propriamente al centro del progetto tecnico viola è cosa nota, così come noto è l’interesse nei suoi confronti del Torino di Ivan Juric, che già lo aveva allenato ai tempi del Verona. Ad onor del vero, infatti, sia nella sessione estiva che in questa invernale di calciomercato, Torino e Fiorentina hanno tentato di imbastire una trattativa per permettere all’algerino di vestire granta. Un’operazione impostata, ma non andata in porto, motivo? Le richieste economiche viola, che la società di Cairo non ha ritenuto di voler accontentare.

