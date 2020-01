L’ottimismo c’è e si viaggia a grandi passi verso l’accordo col Verona per acquistare adesso, per giugno, Sofyane Amrabat, centrocampista di 23 anni nato in Olanda con origini marocchine che il club gialloblù ha portato in Italia dal Bruges in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni. L’incontro-sorpasso ai… danni del Napoli si è concretizzato nella giornata di ieri: adesso si punta a mettere tutto nero su bianco, di fatto anticipando i tempi ed evitando in questo modo lo scatenarsi di aste che potrebbero diventare velenose.

Il giocatore, che pure era stato fortemente cercato dal club di De Laurentiis che in mano aveva un accordo di massima con i colleghi veronesi, starebbe spingendo per vestire la maglia viola. Se ne era parlato quasi per scherzo, lo aveva raccontato a microfoni spenti il ds Pradè a margine della conferenza di presentazione di Patrick Cutrone.

Il primo “aggancio” tra le parti si è celebrato proprio al Bentegodi, il giorno dell’infortunio a Pezzella. Con l’autorizzazione della società di proprietà, il ds viola lo aveva incontrato, buttandogli lì la proposta. Perché non vieni a Firenze? Pensaci. La continuità dimostrata da Amrabat sul campo, poi, gli è valsa l’interesse di diversi top club, ma quelle frasi, evidentemente, gli sono continuate a ronzare in testa.

Certo, c’è da trovare la triangolazione perfetta, ma le sensazioni sono positive. Sarà questo un investimento che, in estate (il giocatore ha già vestito due maglie, quella del Bruges e, appunto, del Verona, dunque non può spostarsi in questa finestra) si aggirerà intorno ai 16-18 milioni. In brevissimo tempo, il nazionale marocchino ha conquistato chiunque.

Corriere dello Sport