Amoruso: "Vanoli ha preso la Fiorentina a zero prestazioni, sta ridando delle certezze al gruppo"

L'ex difensore ha parlato in radio della gara col Napoli

A Radio Bruno è intervenuto l'ex difensore viola Lorenzo Amoruso: "Nel primo tempo non eravamo organizzati benissimo nonostante le due traverse prese poi nella ripresa Vanoli ha messo Valdepenas e le cose sono cambiate, infatti la prestazione è cresciuta e abbiamo messo in difficoltà il Napoli."

Su Ndour: "Il primo tempo non bene poi nel secondo è migliorato e si sentiva più protetto perché non riusciva a difendere, invece col cambio modulo è cresciuto anche di posizione."

Su Viery: "La bocciatura la do per via della posizione perché largo ha sofferto tanto Politano. Deve capire il calcio italiano e poi va schierato centrale."

Su Atta: "Corre tanto, ma a vuoto e non riesce a trovare la posizione. Non è stato bene fisicamente e ancora non ha recuperato, l'ho visto sottotono anche perché a Udine aveva altri compiti."

Su Vanoli: "Ha preso la Fiorentina a zero punti ed a zero prestazioni perché si è giocato malissimo le prime 3, invece poi lui è tornato e ha ridato un minimo di certezze, partendo da chi conosceva meglio."