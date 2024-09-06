Amoruso sul modulo: "La Fiorentina a 3 fa fatica, la difesa sta subendo troppi gol"

L'ex difensore viola ha commentato le vicende legate al mondo viola in preparazione alla ripartenza del campionato

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto l'ex difensore viola Lorenzo Amoruso: "Questa settimana è importante per lavorare a livello fisico, tecnico e mentale per far capire alla squadra che giocare a 3 è diverso da 4, abbiamo giocato con squadre che giocheranno per non retrocedere e abbiamo preso troppi gol. Bisogna capire, sistemare e attuare un nuovo atteggiamento perché il calendario è tostissimo e non possiamo perdere punti."

Su Kayodé: "Sta giocando poco, però non c'è da preoccuparsi, avrà tutto lo spazio a disposizione perché è giovane e deve capire il nuovo ruolo. Completerà il suo percorso di crescita perché è un talento ed ha grandi doti atletiche."

Su Gosens: "Se lo prendi vuol dire che giocherai a 3 e lui farà il quinto perché é il suo ruolo, è perfetto per fare quello e non penso per questo che ci saranno cambiamenti di un certo tipo, vedere Biraghi fare il centrale mi stranisce perché non sa difendere ma penso che sarà la sua posizione."

Su Quarta: "Non è un marcatore, ho visto Palladino dirgli di non partire verso l'attacco come di solito fa, non lo vedo come il centrale del terzetto difensivo. Mi auguro che sappia riadattarsi in una certa maniera con più attenzione. Questa settimana è decisiva per trovare l'equilibrio".