Amoruso su Kean: "Ha capito che l'attaccante è importante anche quando non segna. Migliorato nel tenere palla"

L'ex attaccante Nicola Amoruso è stato intervistato ai microfoni di TMW e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sull'inizio di stagione di Moise Kean. Queste le sue parole:"Forse ha trovato i...

L'ex attaccante Nicola Amoruso è stato intervistato ai microfoni di TMW e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sull'inizio di stagione di Moise Kean. Queste le sue parole:

"Forse ha trovato il posto giusto. La Fiorentina ha bisogno di un attaccante come lui e lui di una squadra così, che lo supporta. Lo vedo migliorato anche nel tenere palla, un attaccante è fondamentale anche quando non segna, nell'economia del gioco: lo ha capito e sta dando tanto. La fiducia aiuta, ti fa entrare in campo con la necessaria tranquillità per rendere al massimo. La differenza si vede".

L'ATTACCO DI TREVISANI E CESARI A RANIERI PER LA GOMITATA

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