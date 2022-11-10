Amoruso su Jovic: "Ieri ha fatto gol ma è indisponente: la Fiorentina non prenderà un attaccante a gennaio"

Sono rimasto molto contento della condizione fisica: ieri la Fiorentina ha schiacciato la Salernitana anche dal punto di vista fisico e questo vuol dire che all'inizio non c'era ancora la condizione giusta

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno della partita di ieri soffermandosi sulla prestazione attaccante serbo. Queste le sue parole:

"La partita? Avevo paura della Salernitana dell'ultimo periodo. La Fiorentina, nonostante le ultime vittorie in campionato, aveva comunque concesso qualcosa a Spezia e Genova. Ieri, invece, il primo tempo poteva finire 3-0 ed è andato tutto bene: abbiamo concesso quel gol, ma è una vittoria assolutamente meritata.

Il gol? Il gol subito è proprio se dobbiamo trovare un pelo nell'uovo di una grande partita: la difesa era troppo larga in quella situazione.

Italiano? Fa bene a cambiare qualcosa e ad aver cambiato: Bonaventura non è un caso che sia andato al gol in queste ultime due partite ed abbia tante occasioni, è comunque un giocatore di classe e tecnica sopraffina.

Milan? Stanno pagando anche gli ultimi impegni di Champions: loro hanno l'obbligo di vincere perchè il Napoli è a più otto punti. Una partita in cui possiamo davvero fare male a questo Milan.

Europa? Non faccio calcoli perchè siamo troppo distanti: nel calcio però può cambiare tutto nel giro di quattro partite. Arrivasse la vittoria anche con il Milan sicuramente si aprirebbe un altro scenario a livello di classifica.

La sosta? Mi auguro che in questi due mesi si lavori per sistemare ciò che non ha funzionato all'inizio e spero che arrivi qualcuno subito parlando di mercato.

Mercato? Ieri sera Jovic ha fatto gol ma ha un atteggiamento indisponente: non si sacrifica per la squadra. Cabral invece è meno tecnico ma si impegna: non penso che la Fiorentina vada sul mercato per prendere un attaccante. Servirebbe un difensore ed un centrocampista su tutti: c'è da capire anche la situazione Nico perchè a quel punto ci sarebbe bisogno anche di un esterno. Se la Fiorentina vuole recuperare ha bisogno di almeno due innesti, non mi aspetto il grande nome ma giocatori funzionali."

LA POLONIA NON SCARICA ZURKOWSKI

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