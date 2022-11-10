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Diramata la lista convocati della Polonia: ci sono Zurkowski e l'ex viola Dragowski

Zurkowski e Dragowski andranno in Qatar con la nazionale polacca, che li ha inseriti nella lista definitiva.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 novembre 2022 17:27
Diramata la lista convocati della Polonia: ci sono Zurkowski e l'ex viola Dragowski - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.12.2019, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.12.2019, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 27.04.2021, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Il ct della Polonia Czesław Michniewicz ha diramato la lista dei convocati che s recheranno in Qatar per rappresentare la nazionale capitanata da Robert Lewandowski. Sorrisi per Zurkowski e Dragowski, che figurano nella lista in qualità di terzo portiere e prima alternativa a Zielinski:

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