Diramata la lista convocati della Polonia: ci sono Zurkowski e l'ex viola Dragowski

Zurkowski e Dragowski andranno in Qatar con la nazionale polacca, che li ha inseriti nella lista definitiva.

Il ct della Polonia Czesław Michniewicz ha diramato la lista dei convocati che s recheranno in Qatar per rappresentare la nazionale capitanata da Robert Lewandowski. Sorrisi per Zurkowski e Dragowski, che figurano nella lista in qualità di terzo portiere e prima alternativa a Zielinski:

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