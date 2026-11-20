Amoruso su Fagioli: "Non è lucido, sta sbagliando tanto e si vede che non è in un buon momento"

L'ex difensore ha parlato del centrocampista gigliato

A Radio Bruno è intervenuto l'ex difensore Lorenzo Amoruso: "Croci è un ragazzo che potrebbe essere di buon livello tra due anni, bisogna restare calmi perchè ci vuole un attimo a bruciarlo. Si sta lavorando bene con lui e sono sicuro che Vanoli sa benissimo che è forte, ma va gestito. Lui non è una prima punta, gioca accanto a uno fisico, ma non va responsabilizzato ora perchè noi abbiamo già diversi giovani quindi ha il tempo di crescere. Tutti me ne parlano benissimo comunque."

Prosegue: "Vanoli ha una squadra non sua perchè era stata costruita per Grosso anche se poi si è lamentato. Sta mettendo una squadra di qualità senza molta esperienza che ti può danneggiare. Lunedì mi aspetto una gara forte dove il Monza ti aggredirà tipo il Genoa e quindi spero si possa ribattere colpo su colpo senza farsi trovare impreparati. Farei giocare Oulai perchè è più dinamico, ma sono uno dei pochi che vede i due insieme."

Prosegue: "Un allenatore si immagina come dovrebbe andare la gara. Ora Fagioli non è lucido, sta sbagliando molto mentre ora è Oulai che è più preciso. Vanoli dovrà scegliere in base a cosa vuole proporre perché Fagioli è più geometrico mentre Oulai è uno di grinta e più esuberante, infatti sono diversi a mio avviso."