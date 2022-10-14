Amoruso sentenzia: "La Fiorentina ha dei black out che neanche in zona retrocessione. Hearts non sono il Lecce"

Jovic, per esempio, non ha i movimenti adatti per essere il centravanti in questo modulo.

Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno della vittoria della Fiorentina di ieri in Conference contro gli Hearts, queste le sue parole:

"La partita? Vincere è sempre importante per tenere su il morale e trovare gli equilibri giusti. Sempre nella vittoria per 5-1, se vogliamo essere puntigliosi, il gol non andava preso. Sono cali di tensione altissimi come già avvenuto a Bologna questa stagione: la Fiorentina non può permetterseli. Neanche le squadre in zona retrocessione hanno questi cali di concentrazione, perdono le partite solo perchè sono inferiori ma non fanno errori del genere. Dall'anno scorso continuano queste situazioni e non sono accettabili.

Lecce? Se pensiamo che a Lecce ci sia un altro 5-1 dobbiamo cambiare idea. A Roma hanno dato del filo da torcere: è una squadra organizzata.

Lazio? Non dimentichiamo la batosta contro la Lazio e spero che sia utile come una sorta di rivincita per il futuro.

Crescita dopo ieri? No, non la vedo. Cerchiamo in ogni caso di prendere tutti gli aspetti positivi dopo ieri.

Cabral? Non è un giocatore che avrei portato in Italia. Non gioca più seppur sia l'unica vera punta della rosa.

PARLA IL CAMPIONE DEL MONDO

https://www.labaroviola.com/umtiti-la-fiorentina-e-una-squadra-molto-aggressiva-ma-dobbiamo-vincere-faro-lesordio-a-lecce/189014/