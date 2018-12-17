Amoruso: "Scuse Simeone non sincere e imposte dalla società. Se fossero state vere.."

Lorenzo Amoruso, ha parlato a Radio Bruno, queste le parole dell'ex giocatore della Fiorentina di Batistuta:"Simeone se avesse voluto fare scuse sincere al 90′ sarebbe andato sotto la Curva, con la ma...

Lorenzo Amoruso, ha parlato a Radio Bruno, queste le parole dell'ex giocatore della Fiorentina di Batistuta:

"Simeone se avesse voluto fare scuse sincere al 90′ sarebbe andato sotto la Curva, con la mano sul cuore, cosi torni sui tuoi passi. Anche perchè oltre al dito aveva detto delle frasi in spagnolo, chi ha letto il labiale se n’è accorto. Le scuse alla stampa in zona mista sono indotte dalla società, so come funziona. Non le accetto anche perchè Simeone è sempre stato coccolato dai tifosi. Si era già sbloccato col Sassuolo, quindi anche la storia dello sfogo non regge. Ora deve stare zitto e riconquistarsi la fiducia sul campo. Non è un campione e non lo sarà mai”.