Amoruso: "Pezzella e Milenkovic non volevano giocare con quattro dietro"

Amoruso ha parlato del nuovo allenatore della Fiorentina.

Ecco le due parole: "Il nuovo mister Italiano? Da calciatore era molto ordinato e aveva delle belle idee. Lo scorso anno ho potuto capire cosa chiede alla sua squadra, soprattutto dagli esterni offensivi: ti fa giocare bene chiedendo velocità e concretezza. Inizialmente al posto suo avrei cercato di capire qual è il problema, valutando ogni singolo giocatore. Sarà arrivato all'orecchio di tutti che Pezzella e Milenkovic a quattro dietro non volevano giocarci. Non so come andrà, però con il tecnico Italiano solamente chi si allena bene gioca".

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