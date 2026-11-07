Amoruso: "Per sostenere il gioco viola, ci vorrebbe uno come Amrabat a centrocampo con Fagioli"

n vista del big match contro la Juventus, l'ex difensore viola Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per analizzare il momento della Fiorentina, soffermandosi sulle criticità tattiche della squadra e sulle chiavi per affrontare i bianconeri.

Amoruso ha espresso forti perplessità sulla tenuta difensiva della formazione di Paolo Vanoli:

"Faccio davvero fatica a individuare un difensore che finora abbia convinto appieno. Il problema però non riguarda solo Dragusin: è proprio il sistema di gioco a non tutelare i centrali, rendendo la fase difensiva a tratti orribile. Non si tratta soltanto dei singoli, per quanto le disattenzioni individuali pesino e risultino particolarmente evidenti in questa fase. In un contesto ben organizzato l'errore del compagno viene assorbito, mentre qui assistiamo a troppi sbandamenti e a calciatori che si limitano al compitino. Serve un lavoro profondo: mi sorprende non vedere in rosa un difensore più pragmatico, che badi alla sostanza senza prendersi rischi inutili in impostazione. Ranieri, dopo una buona prova, ha collezionato diverse disattenzioni: in questo momento valutare i singoli è complesso, ma ci vorrebbe il coraggio di scegliere la semplicità".