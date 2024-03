Amoruso: “Per la Fiorentina il margine di errore si assottiglia ancora, impossibile pensare agli obiettivi”

L’ex giocatore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport, soffermandosi sulla prestazione dei viola contro il Torino e sugli obiettivi di stagione. Ecco le sue dichiarazioni:

“Lettura difficile, 5 giorni prima hai fatto una partita di volontà, di grinta, di tutto. Credo che nessuno possa dire il contrario, forse è stata la migliore partita della Fiorentina di quest’anno. Il Torino è molto fisico. La voglia, la determinazione non c’è stata in campo a Torino. Adesso il margine di errore si è assottigliato, perché il 4° posto dista circa 9 punti. Per entrare in Europa League devi lottare. Secondo me Ricci non andava espulso, ma questa è una mia opinione. Non ci sono stati 3-4 angoli di fila, dove te la vai a giocare, non c’è stata la pressione che secondo me poteva dare fastidio a questo Torino. Loro si sono difesi senza disordine, Sottil non ha mai creato situazioni pericolosi. Non ho mai avuto la sensazione che la Fiorentina potesse fare gol. Credo che le scelte dell’allenatore fossero vincolate, perché lì davanti non abbiamo chi risveglia gridi di battaglia e questo ti vincola. Tu devi creare superiorità numerica, ma non si è mai vista. In questo momento non puoi fissare obiettivi, perché hai perso troppi punti con squadre che dovevano essere poco più che avversari dignitosi per te (Lecce, Empoli…). Pensare agli obiettivi della Fiorentina è impossibile. Il percorso di quest’anno è stato un saliscendi continuo, soprattutto a livello di prestazioni, al di là dei risultati. Dopo il Maccabi hai la Roma e là lo sai, viene da un periodo positivo ed è una tua diretta concorrente. La Fiorentina contro la Roma deve fare una partita molto rapida, come ha fatto contro la Lazio. Mi aspetto un bel turnover giovedì sera”.

