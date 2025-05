Amoruso: “Palladino non è mai migliorato, non vedo nessun accenno di crescita nel suo percorso”

A RTV 38 è intervenuto l’ex difensore viola Lorenzo Amoruso per parlare della situazione in casa Fiorentina dopo l’uscita contro il Betis: “Ho poca fiducia e non credo che la Fiorentina salverà la stagione. Ci sono pochissime possibilità di arrivare in Europa visto che non hai il destino nelle tue mani perché dipende dai risultati delle altre che ti stanno davanti, in più sento parlare di 9 punti ma non abbiamo un calendario semplice perché troviamo squadre ostiche per noi come il Venezia che rappresenta proprio l’idea di formazione che ti ha fatto sempre soffrire, per questo ci credo molto poco.”

Su Palladino: “Magari crescerà e glielo auguro, però quest’anno non ha mai fatto vedere dei miglioramenti, invece la Fiorentina deve cambiare in meglio e deve offrire delle partite migliori di queste, personalmente gli chiederei perché mette Gudmundsson davanti alla difesa perché non ha proprio senso che venga a prendere palla lì, in più mi sembra che abbia costruito solo lo schema di lanciare su Kean e sperare che risolva lui la situazione. Ha tolto tutte le altre risorse che avremmo avuto in rosa.”