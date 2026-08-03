Amoruso non ha dubbi: "Alla fine venderanno Fagioli, è lui il giocatore che ha più mercato"

Secondo l'ex difensore viola, il centrocampista anche con l'arrivo di Oulai, è il principale candidato a lasciare Firenze

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato le possibili scelte tattiche della squadra di Fabio Grosso e le strategie di mercato del club viola, soffermandosi in particolare sul ruolo degli esterni, sulle caratteristiche di Moise Kean e sulle possibili operazioni in uscita.

Parlando del sistema di gioco, Amoruso ha ricordato come anche in passato la Fiorentina abbia saputo smentire i dubbi iniziali legati all'equilibrio della squadra: “La prima squadra di Montella, si diceva, non poteva giocare con un centrocampo tutto tecnica, e invece ne è venuto fuori un gran reparto. Chiaro che nel concetto più tecnico, il 4-3-3 prevede due esterni che stiano vicini alla linea; eppure, si può immaginare quel modulo con interpreti diversi. Non chiederei a Gudmundsson o Atta di giocare esterno, lì ci deve arrivare gente che spinge e che corre, come Dodo o Joao Mario o Jimenez: se giochi con due esterni più accentrati, quell'ampiezza che manca la deve coprire il terzino. E anche con Kean, è un modulo difficile da portare: è un attaccante egoista, difficilmente scambia o triangola, lui guarda la porta e calcia. Ci vorrà la mano dell'allenatore”.

Sul fronte mercato, l'ex viola ritiene che alcune uscite possano diventare inevitabili e individua in Nicolò Fagioli uno dei giocatori con maggiori possibilità di essere ceduto. “Abbiamo Oulai che corre per quattro, ma quanti minuti ha giocato assieme a Fagioli? Praticamente mai, e secondo me alla fine venderanno Fagioli, che come tipologia di ruolo è sicuramente più richiesto di gente come Gudmundsson”.

Infine, Amoruso si è soffermato sull'eventualità di una partenza di Moise Kean, sottolineando l'importanza di non trascinare troppo a lungo un'eventuale trattativa: “Se dovesse partire Kean spero sia una trattativa rapida, da tre o quattro giorni, si deve concludere tutto entro la settimana altrimenti rischi di avere problemi a sistemare la squadra davanti. Arriverà un esterno offensivo sicuramente, perché hai bisogno di avere alternative a quello che dovrebbe essere, senza dover sempre adattare altri”.