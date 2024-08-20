Amoruso: "Nico per 40 milioni può partire, controvoglia non va tenuto nessuno"

L'ex difensore della Fiorentina ha parlato di vari temi legati alla Fiorentina soprattutto con il mercato così aperto

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto l'ex difensore Viola Lorenzo Amoruso che ha commentato la situazione in casa Fiorentina con un occhio agli ultimi giorni di mercato: "Per me la Fiorentina è una squadra incompleta soprattutto in difesa dove mancano alcuni giocatori. La difesa è sempre stato un reparto che anche con Italiano non dava tranquillità e non è stato rinforzato a dovere, sinceramente ci dovrebbero essere almeno cinque giocatori di ruolo per poter affrontare bene la stagione. Abbiamo parlato di Valentini ma poi è sparito, è stato preso per Gennaio però prima ci sono sei mesi fondamentali in cui bisogna fare punti."

Su Nico: "C'è da vedere quali possono essere questi bonus da aggiungere alla trattativa, se sono legati alle presenze oppure a gol e ad assist. Nico deve essere venduto per almeno 40 milioni, per me rimane una perdita importante perché comunque lui ti ha portato a giocarti i trofei, al suo posto sono arrivati due giocatori che ancora devono sbocciare come Colpani e Gudmundsson, però giocare a Firenze è diverso quindi bisogna valutarli al momento."

Sul mercato: "E' una situazione ridicola, ci sono tanti giocatori che ancora non sanno dove giocheranno. Per me è assurdo andare avanti in questo modo con la stagione che inizia e le rose totalmente incomplete, non viene garantito il normale svolgimento del torneo".

https://www.labaroviola.com/ferrara-afferma-palladino-grande-aziendalista-e-comunicatore-gonzalez-andra-alla-juventus-ma-gudmundsson-non-lo-fara-rimpiangere/264776/