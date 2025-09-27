27 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:53

Amoruso: “La vittoria domani sarebbe fondamentale ma la squadra deve iniziare a macinare perché il calendario non è tranquillo”

Redazione

27 Settembre · 20:47

TAG:

#FiorentinaPisa

di

Lorenzo Amoruso ha parlato alla vigilia del delicato derby tra Fiorentina e Pisa in programma domani all'Arena Garibaldi

Ospite del Pentasport di Radio Bruno, Lorenzo Amoruso ha espresso le sue idee alla vigilia di un match sembra quasi cruciale per la Fiorentina impegnata domani nell’insidioso derby contro il Pisa.

Ecco le parole dell’ex difensore viola:

Sulla squadra:
“Chiaro che la vittoria domani sia fondamentale, soprattutto per far stare i tifosi tranquilli e per muovere la classifica. Vedo una squadra senza carattere, con il Como l’ho vista arrendevole, che attendeva l’avversario. L’aspetto mentale va controllato, sia singolarmente che come gruppo. Le prestazioni non sono buone, la squadra deve iniziare a macinare.”

Sull’attacco:
“È un discorso particolare. Non è detto che tu debba giocare con due punte, ma neanche il contrario. Non c’è una ricetta. Se vuoi supportare Kean-Piccoli e Gudmundsson assieme serve tanto equilibrio a centrocampo, devono essere i primi difensori.”

Su Pioli:
“Sta cercando di tenere la squadra più tranquilla possibile. Si parla già di esami importanti, anche per lui. Il calendario futuro non è tranquillo. Se domani non dovesse vincere sarebbe un problema.”

