Amoruso: "La partita di Empoli è una trappola, ma non bisognerà perdere altri punti"

L'ex difensore della Fiorentina ha presentato la sfida di domenica contro l'Empoli che si prospetta molto difficile

In diretta a Radio Bruno ha parlato l'ex difensore Viola Lorenzo Amoruso che ha presentato la gara di domenica contro l'Empoli: "Non è un avversario da sottovalutare e non può essere etichettata come una sorpresa perché ha fatto risultato con praticamente chiunque, non sarà semplice battere quest'Empoli e non si deve pensare che sia semplice. La partita di Empoli è una grande trappola anche perchè si trova in una posizione scomoda del calendario, dopo la Lazio e prima del Milan. Non bisogna perdere altri punti per strada perchè iniziano a pesare visto che la stagione è entrata nel vivo."

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