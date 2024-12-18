Amoruso: "La Fiorentina a gennaio deve vendere Ikoné, ha finito l'avventura a Firenze"

L'ex difensore viola ha commentato il futuro mercato della Fiorentina e la recente sconfitta a Bologna contro Italiano

A Radio Bruno è intervenuto l'ex difensore di Bari e Fiorentina Lorenzo Amoruso per parlare della sconfitta con il Bologna e dell'avvicinamento alla Conference: "La partita contro il Bologna è stata letta male dalla squadra perché a centrocampo dovevi mettere più muscoli, infatti Mandragora doveva giocare titolare nel mezzo per fare legna ed aiutare la squadra in fase di copertura. Ho visto un buon primo tempo poi nel secondo abbiamo perso lucidità ed il Bologna è venuto fuori con i cambi per esempio Ferguson ha svoltato la partita, comunque per me adesso devi giocare a 3 a centrocampo per essere coperti."

Sul mercato: "A gennaio si dice sempre che è complicato rinforzare le squadre ed è la più grande verità da dire, però la Fiorentina ha l'obbligo di rinforzarsi facendo partire qualcuno come Biraghi o Ikoné che hanno finito la loro avventura in viola. Bisogna investire su un attaccante di riserva di Kean e un esterno che faccia la differenza e segni, non sarà facile comunque."

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