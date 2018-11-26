Amoruso: "La Fiorentina a Bologna mi è piaciuta, il problema è solo il gol. Edimilson..."

L’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:“Mi è piaciuta la partita fatta ieri, secondo me la Fiorentina ha fatto un’ottima partita e ha creato div...

L’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Mi è piaciuta la partita fatta ieri, secondo me la Fiorentina ha fatto un’ottima partita e ha creato diverse occasioni, il problema è che non si è segnato, il Bologna sa chiudersi bene e ripartire. Edimilson mi è piaciuto, rispetto a Veretout emerge meno. E anche il francese si è mosso tantissimo, era in ottime condizioni. Simeone sta crescendo fisicamente”