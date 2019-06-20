Amoruso: "Grande idea scegliere Viviano come vice-Lafont. Sui tanti ex in società.."

L'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, é intervenuto nel corso del Pentasport in onda su Radio Bruno Toscana. Ecco uno stralcio delle sue parole: "L'idea di rivedere in viola Viviano mi ent...

L'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, é intervenuto nel corso del Pentasport in onda su Radio Bruno Toscana. Ecco uno stralcio delle sue parole: "L'idea di rivedere in viola Viviano mi entusiasma, sarebbe il perfetto vice-Lafont. La vedrei una mossa esatta, per essere titolare invece non mi esalta. Poi bisogna vedere se lui accetterebbe di fare il secondo. Tanti ex viola che tornano? Non è un’operazione simpatia da quello che posso immaginare, ma un volersi circondare da parte del presidente Commisso di persone che conoscono la piazza e quindi accorciano anche il percorso di ambientamento di chi arriva”.