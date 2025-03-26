Amoruso: "Giocare difesa e contropiede contro l'Atalanta potrebbe essere una cattiva idea"

La sosta è terminata e domenica la Fiorentina giocherà contro l'Atalanta. Le parole di Amoruso sulla partita

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina degli anni 90, ha parlato a Radio Bruno delle vicende di casa viola, queste le sue parole:

"La sosta? Questo tipo di sosta non è mai del tutto positiva. Quando sei in un momento di entusiasmo e hai quella sensazione di 'onnipotenza', interrompere il ritmo non aiuta. Detto ciò, è anche vero che avevamo diversi giocatori acciaccati e questa pausa potrebbe averli agevolati nel recupero. Ma una cosa è certa: domenica bisogna riprendere da dove ci eravamo fermati. Contro l'Atalanta sarà una partita molto impegnativa dal punto di vista fisico.

Con le grandi squadre spesso ci si è chiusi in difesa per poi ripartire, ma contro l'Atalanta sarà importante capire che tipo di gara vuole impostare la Fiorentina. La squadra di Gasperini pressa molto alta e punta sull’uno contro uno. Giocare troppo bassi contro di loro non è mai una buona strategia. Creare situazioni in cui riesci a rubare palla e ripartire, sfruttando l’uno contro uno con giocatori come Gudmundsson e Kean, potrebbe essere fondamentale. L'Atalanta può essere sorpresa in velocità: la loro difesa è molto forte fisicamente, ma non brilla per rapidità. È probabilmente il reparto in cui hanno investito meno.

Prima della sosta avevamo delle certezze, ma ora bisogna capire come la Fiorentina affronterà questa sfida. L'Atalanta verrà al Franchi per giocarsela a viso aperto: hanno ancora lo scudetto nel mirino e, fuori casa, sono stati letali praticamente contro tutti. La Fiorentina dovrà prestare grande attenzione e mantenere alta la concentrazione.

Quando hai la possibilità di scegliere tra più giocatori, adattandoti alla partita, è sempre un vantaggio. Credo che Adli possa ritrovare un posto da titolare nella Fiorentina. Tuttavia, non penso che Palladino opterà per un centrocampo con il trio Adli, Fagioli e Cataldi, anche perché le scelte dipenderanno molto dalle condizioni dei giocatori e dal tipo di partita..

Non penso che Palladino cambierà la formazione per domenica. L'Atalanta arriverà a Firenze senza Retegui, ma durante la stagione ha spesso adottato la soluzione del falso nueve, quindi sarà interessante vedere chi interpreterà quel ruolo. È vero che Palladino ha effettuato diversi cambi nel corso della stagione, ma non vedo il motivo per farlo in una partita così importante. La Fiorentina ha tutte le potenzialità per mettere in difficoltà l'Atalanta, e la squadra di Gasperini ne è consapevole."