Amoruso: “Fiorentina squadra incostante, l’anno scorso rosa sovrastimata. Difensori? Bravi ma spesso si addormentano”

Ascoltato dalla redazione di Radio Bruno l’ex difensore di Bari e Fiorentina Lorenzo Amoruso ha commentato le ultime vicende che hanno interessato il club viola, soffermandosi altresì sulle pecche del reparto arretrato. Di seguito le sue affermazioni: “C’era troppa paura in vista della partita contro l’Hellas Verona. Per me la Fiorentina non aveva assolutamente pensieri di retrocessione. Ma resta il fatto che la squadra al Bentegodi ha fatto un’ottima partita perché veniva da un rendimento deludente in campionato e doveva dare continuità alle vittorie di Coppa. Siamo però tutti d’accordo sul fatto che la Fiorentina resti una squadra incostante. E credo che Italiano stia cercando di capire come migliorare il rendimento generale di tutti per evitare questi risultati altalenanti“.

Riguardo la scorsa stagione: “Per me è stata sopravvalutata la squadra dello scorso anno. La società doveva rendersi conto che stava sopravvalutando la rosa e i segnali ci sono stati tutti anche nella passata stagione. Ora è inutile fare processi. Auguriamoci che i calciatori e Italiano abbiano capito che devono tutti dare qualcosa in più. Devono essere più concentrati per sopperire agli errori della Fiorentina“.

Sulla difesa: “Abbiamo difensori bravi ma spesso si addormentano. Anche Quarta contro il Verona ha fatto tantissimi lanci lunghi su Cabral che non è uno scattista e può arrivare su certi lanci“.

LEONARDI: “ITALIANO STA CRESCENDO”