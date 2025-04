Amoruso esalta Kean: “Anche oggi è stato perfetto, il gol è stata una sua grande invenzione”

A Radio Bruno l’ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha elogiato l’opera di Moise Kean anche oggi in grande spolvero con una prestazione ottima:”Kean è stato semplicemente perfetto perché è stato un punto di riferimento incredibile, tenendo palla e facendo salire la squadra nei momenti duri quando loro ti aggredivano con più ferocia e tentavano di riprenderla. In più il gol è stato bellissimo perché è stato furbo a comprendere la possibilità di errore e ha segnato. Sta dimostrando perché ha esordito così giovane in Serie A e spero confermi queste prestazioni in Italia e in Europa.”