Amoruso distrugge Vanoli: "Ha fatto una gran cavolata, non sa leggere le partite e ha regalato la gara"

L'ex difensore ha criticato l'operato di mister Vanoli

A Radio Bruno è intervenuto l'ex difensore viola Lorenzo Amoruso per parlare di Fiorentina: "Non puoi metterti con 7 difensori mentre ti attaccano, il centrocampo non è stato aiutato e la Fiorentina si è schiacciata per colpa di Vanoli perché l'Inter ha potuto giocare con la palla in attacco senza più pressioni perché noi eravamo tutti in area. Eravamo in vantaggio anche in maniera non meritata, ma comunque bisognava gestirla meglio. Loro sono più forti, ma li abbiamo messi nelle condizioni per farli vincere. Vanoli ha fatto una gran cavolata, siamo una difesa inguardabile e ci siamo chiusi dietro facendoci affidamento."

Prosegue: "Al netto di com'è arrivato il risultato, quello è meritato. Non siamo mai usciti e ci siamo abbassati troppo anche perché i cambi di Vanoli lo hanno permesso. Vanoli ha indebolito la difesa e tutta la squadra perché Njie non andava tolto perché è veloce. L'atteggiamento è sbagliato e poi non capisco com'è possibile che loro correvano più di noi alla fine anche se giocano ogni 3 giorni."