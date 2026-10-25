Vanoli: “Grandissima partita, abbiamo avuto occasioni anche per il 2-0. Prendo il bicchiere mezzo pieno"

Paolo Vanoli ha parlato nel post partita di Inter-Fiorentina

Mister Paolo Vanoli è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Inter-Fiorentina, analizzando la prestazione della squadra, sconfitta nel finale nonostante una prova positiva. Il tecnico ha evidenziato il giusto atteggiamento mostrato dai suoi contro un avversario di alto livello, sottolineando anche le occasioni create per trovare il raddoppio. Nonostante il risultato, Vanoli ha invitato a mantenere lucidità e a valorizzare gli aspetti positivi emersi dalla gara, guardando al bicchiere mezzo pieno. Queste le sue dichiarazioni:

"La forza dell’Inter la conoscevamo. Però noi dobbiamo guardare a quello che abbiamo fatto fino al novantesimo. Abbiamo fatto, secondo me, una grandissima partita, dando continuità a quella di Como. Siamo migliorati sotto tanti punti di vista. Poi è normale che, venendo qua, sull’1-0 abbiamo avuto due occasioni in ripartenza: saremmo dovuti essere un po’ più lucidi, magari, per fare il 2-0. Però penso che non sia la prima rimonta che l’Inter fa, e non è successo solo a noi.

Dobbiamo essere bravi e lucidi nel vedere quello che abbiamo fatto, perché secondo me sono già due o tre partite che stiamo crescendo. Penso che questa squadra meritasse tanto, perché i ragazzi si meritavano una vittoria importante. Però dobbiamo essere bravi a tenere la testa alta e continuare così".

Sul doppio cambio Dodo-Gnonto al posto di Jimenez e Mastantuono:

"Ho messo due persone fresche, perché pensavo che da quella parte lì si potesse ancora di più sfondare. Poi sai, è il fatto dell'allenatore: a volte pensi una cosa e non ti riesce, però ho messo Dodo e Willy perché, a un certo punto, pensavo che facendo correre dietro Mkhitaryan fossero in difficoltà. Poi abbiamo fatto fatica, questo è. Però mi prendo il bicchiere mezzo pieno, assolutamente sì. Dobbiamo tenere alta la testa, perché oggi veramente questi ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione".

Infine, sulle differenze tra questa Fiorentina e quella dello scorso anno:

"Non posso paragonare questa squadra a quella dell'anno scorso e non dobbiamo guardare all'anno scorso. Questa squadra sta diventando squadra. Io penso che oggi l'abbiamo dimostrato, ma lo avevamo già fatto anche a Como.

Quindi stiamo cercando il vestito giusto. Purtroppo, a volte la classifica ci sta un pochettino condannando e ci mette un po' di frenesia, perché cerchiamo la vittoria a tutti i costi. Però io penso che questa squadra stia diventando squadra e debba continuare così, debba andare oltre, come abbiamo fatto l'anno scorso. Secondo me, queste sono partite importanti.

Poi il morale te lo dà il risultato e non dobbiamo andare a cercare il risultato a tutti i costi. Io penso che a Como, in questa partita, ma anche a Genova, da quando sono arrivato, avremmo potuto meritare di più.

Anche oggi abbiamo incontrato una squadra forte, abbiamo retto e abbiamo capito che possiamo fare bene".