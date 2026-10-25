FORMAZIONE FIORENTINA: VALDEPENAS TERZINO SINISTRO, BRESCIANINI A CENTROCAMPO, PELLEGRINO DAVANTI
La formazione ufficiale della Fiorentina a Milano contro l’Inter
A cura di Redazione Labaroviola
25 ottobre 2026 11:24
La Fiorentina è di scena a San Siro per la gara delle 12.30 contro l’Inter. Paolo Vanoli deve fare a meno di Atta e Ranieri, rimasti a Firenze per infortunio. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina
De Gea, Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepenas, Fagioli, Ndour, Brescianini, Mastantuono, Njie, Pellegrino