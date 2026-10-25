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FORMAZIONE FIORENTINA: VALDEPENAS TERZINO SINISTRO, BRESCIANINI A CENTROCAMPO, PELLEGRINO DAVANTI

La formazione ufficiale della Fiorentina a Milano contro l’Inter

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 ottobre 2026 11:24
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FORMAZIONE FIORENTINA: VALDEPENAS TERZINO SINISTRO, BRESCIANINI A CENTROCAMPO, PELLEGRINO DAVANTI - Firenze, Stadio Franchi, 19.10.2026, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 19.10.2026, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina è di scena a San Siro per la gara delle 12.30 contro l’Inter. Paolo Vanoli deve fare a meno di Atta e Ranieri, rimasti a Firenze per infortunio. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina

De Gea, Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepenas, Fagioli, Ndour, Brescianini, Mastantuono, Njie, Pellegrino

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