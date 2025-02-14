Amoruso critico con Palladino: “Deve valorizzare gli acquisti, squadra spesso scarica con le piccole"

Per l'ex viola sta per iniziare la parte decisiva di stagione, la squadra deve crescere anche grazie ai nuovi acquisti se vuole stare in alto

L'ex calciatore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, ha lanciato forti critiche sulla gestione di Palladino, intervenendo a Radio Bruno Toscana. Seppur lodando la società per l'efficace mercato, Amoruso ha sottolineato come il vero compito di un allenatore sia quello di valorizzare i giocatori che gli vengono messi a disposizione. “La società è stata bravissima a portare i giocatori richiesti, ma Palladino deve saperli sfruttare al meglio”, ha affermato.

Amoruso ha fatto notare che, nonostante la gioia per la vittoria nel recupero contro l'Inter, la conferma della stessa formazione a San Siro non gli è sembrata la scelta giusta. “Una vittoria non può bastare a nascondere le problematiche. In partite come quella contro il Como, mi aspetto una reazione di rabbia. La Fiorentina deve scendere in campo con la miglior formazione possibile e un attacco mobile e fantasioso. In gioco c'è tutto, non possono permettersi di sottovalutare nessuno”.

Amoruso ha anche puntato il dito contro un andamento altalenante della squadra, che ha perso punti contro squadre sulla carta inferiori, lasciando il dubbio se il problema sia una mancanza di motivazione o di presunzione. La critica a Palladino, quindi, non si limita solo alle scelte tattiche, ma riguarda anche la capacità di tenere alta la concentrazione durante l'intera stagione.