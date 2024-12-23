Amoruso critica Palladino: "Oggi ha sbagliato completamente formazione, non puoi giocare a 2 in mezzo"

L'ex difensore di Fiorentina e Bari ha attaccato il tecnico campano dopo il match perso contro l'Udinese di stasera

A Radio Bruno l'ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha commentato la sconfitta della Fiorentina contro l'Udinese: "Non è una bella serata per noi, abbiamo giocato male e tanti hanno delle responsabilità. Oggi Palladino non ha capito come mettere la squadra in campo, ha fatto tanti errori, mi sembra proprio che abbia sbagliato completamente la partita sotto ogni aspetto. Non capisco perché continua a voler giocare con due centrocampisti e basta quando invece giocavi a 3 con Bove fino al momento del malore, bisogna tornare a quel modulo senza riproporre uno schema come oggi. Mi pare che Palladino si stia impuntando come all'inizio del campionato quando giocava a 3 dietro, occhio ragazzi perdendo oggi entri in un brutto giro di schiaffi tra Juventus e Napoli."

Sulla Fiorentina: "In tanti hanno fatto una brutta gara. Ranieri ha sbagliato delle cose clamorose, oggi non ne ha presa mezza, mentre in avanti Kean ha sbagliato delle palle che deve mettere in porta però è l'unico che può essere pericoloso perché il resto è poca roba. Beltrán sta facendo male, non tira e non è mai incisivo. Colpani è involuto, non è quello di Monza e solo a Lecce ha giocato bene poi tra Kouamé ed Ikoné non dico altro, per me a gennaio devono partire all'istante."

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