Amoruso: "Cederei Simeone. Fiorentina costruita male da Corvino. Pessimista su Badelj"

Lorenzo Amoruso ex calciatore si è soffermato molto sulla squadra viola ai microfoni di Radio Bruno Toscana :"Mercato da rivalutare? Fino ad un certo punto. Ho sempre detto che questa era una squadra...

Lorenzo Amoruso ex calciatore si è soffermato molto sulla squadra viola ai microfoni di Radio Bruno Toscana :"Mercato da rivalutare? Fino ad un certo punto. Ho sempre detto che questa era una squadra costruita male e lo è tutt’oggi, mancano dei ricambi pseudo accettabili. La crescita di alcuni singoli come Milenkovic è stata importante, ma tanti altri come Eysseric, Gil Dias e Gaspar hanno deluso. Simeone? Sta facendo bene, ma per 25-30 milioni io lo venderei. Badelj? Non credo all’ottimismo, le voci che ho ricevuto io sono diverse. Lui sarebbe disposto a restare ma solo se la Fiorentina gli farà un’offerta vicina a quella ricevuta da altre squadre, serve un ingaggio vicino ai 2 milioni ma dubito che Corvino si spingerà a tanto."