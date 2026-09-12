Amoruso: "Bene la vittoria, ma non è arrivato il salvatore, stiamo calmi e lavoriamo a testa bassa"

L'ex difensore viola è intervenuto per parlare di Fiorentina

A Radio Bruno è intervenuto l'ex difensore Lorenzo Amoruso per parlare di Fiorentina: "Mi porto a casa la vittoria, ma calma perché abbiamo giocato contro una squadra che ti lasciava delle voragini enormi stando pure in vantaggio. Invito a stare tranquilli perché c'è da lavorare soprattutto dietro perché la difesa era troppo allegra."

Prosegue: "Ora abbiamo il Napoli che deve fare punti e non viene da un bel momento, quindi dovremo essere davvero perfetti perché sono una squadra forte. La Fiorentina è una squadra d'attacco e Vanoli l'ha capito subito mettendo dentro un difensore in più rispetto a Valdepenas."

Su Fagioli: "Veniva da una stagione sottovalutata perché la squadra non era andata bene, ora ha ritrovato la fiducia ed è tranquillo. Vanoli ci punta e lui si sente importante."

Su Grosso: "Certi giocatori sono stati sopravvalutati, ma lui non ha dato l'equilibrio che serviva. Non era l'unico colpevole ed ora non è arrivato il messia, capiamolo subito perché il Venezia è a zero punti."