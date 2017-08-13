Amoruso: "Benassi esterno? No, lui deve giocare in mezzo al campo. Pioli non ha ancora la squadra..."

L'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, ha parlato ai microfoni di Tmw Radio:"E' tornato un po' di entusiasmo a Firenze con l'arrivo di Benassi. Parliamo d'altronde di un calciatore importan...

L'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, ha parlato ai microfoni di Tmw Radio:"E' tornato un po' di entusiasmo a Firenze con l'arrivo di Benassi. Parliamo d'altronde di un calciatore importante, ex capitano del Torino e potenziale titolare inamovibile per la Nazionale di Ventura. Esterno? Per caratteristiche tecnico-tattiche può ricoprire diversi ruoli, anche se per me l'ideale sarebbe farlo giocare nei tre di centrocampo come interno. E' vero però che al Torino e con l'Under 21 ha giocato con buoni risultati anche come esterno. Personalmente credo che Pioli non abbia ancora deciso dove metterlo in campo, perché la squadra non è completa. Magari vedremo Benassi cambiare diverse posizioni nel corso di questa stagione".