Amoruso: "Avrei esonerato Palladino dopo Monza, la sua gestione del gruppo non mi piace"

Palladino è in discussione dopo le ultime sconfitte della Fiorentina e dopo questo ultimo periodo non felicissimo. L'opinione di Amoruso

Nel corso del suo intervento a Radio Bruno (CLICCA QUI PER LEGGERE IL SUO INTERVENTO COMPLETO) , Lorenzo Amoruso è tornato a parlare della posizione di Palladino, queste le sue parole:

Io sono preoccupato, prima del Monza avevo detto che questa squadra cosi non andava da nessuna parte e che secondo me, se si fosse perso a Monza, io avrei cambiato allenatore per salvare la stagione. Io non sono un dirigente della Fiorentina, ho espresso la mia opinione perchè ho visto una squadra nettamente in difficoltà. Non so cosa succederà, ho studiato calcio, ho avuto tanti allenatori e mi documento sempre, quando faccio una critica non è mai distruttiva. In questo momento e anche nel momento del Monza, ho visto tutto e di più. Sono arrivate 3 vittorie di seguito perchè è andato tutto bene, vedi il palo interno contro la Lazio e la partita contro il Genoa. Anche la gestione del gruppo non mi è piaciuto, la gestione di Gudmundsson non è stata corretta, lui contro il Como doveva giocare"