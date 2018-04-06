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Amoruso: "Simeone non sarà mai un bomber, in 1 anno non è migliorato. Chiesa? Cederlo ad un patto"

L'ex difensore gigliato Lorenzo Amoruso ha parlato dell'attacco viola a Radio Bruno: "Simeone? Parliamo di un ottimo giocatore, ma non sarà mai quello che ti fa la differenza, capace di segnare 20 gol...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 aprile 2018 19:12
Amoruso: "Simeone non sarà mai un bomber, in 1 anno non è migliorato. Chiesa? Cederlo ad un patto" -
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L'ex difensore gigliato Lorenzo Amoruso ha parlato dell'attacco viola a Radio Bruno: "Simeone? Parliamo di un ottimo giocatore, ma non sarà mai quello che ti fa la differenza, capace di segnare 20 gol a stagione. Per fare quello dovrebbe cambiare totalmente modo di giocare, anche perché al momento spreca troppe energie mentre dovrebbe vivere per il gol: spiace dirlo ma in un anno in Italia non è migliorato per niente. Chiesa? Se arriveranno offerte dai 50 milioni in su credo che sarà difficile trattenerlo. Ma cederlo non sarebbe necessariamente una cosa negativa, sempre che tutti i soldi vengano reinvestiti bene per rinforzare la squadra”.

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