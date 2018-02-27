Amoruso: "Simeone non segna perché pensa troppo sotto porta. Forse Corvino puntava su Babacar..."

Lorenzo Amoruso, ex difensore viola, ha parlato dell'attacco della Fiorentina alla trasmissione "Il Salotto Viola", in onda su Italia 7: “Simeone? Sta trovando tante difficoltà, più di quante potessim...

Lorenzo Amoruso, ex difensore viola, ha parlato dell'attacco della Fiorentina alla trasmissione "Il Salotto Viola", in onda su Italia 7: “Simeone? Sta trovando tante difficoltà, più di quante potessimo aspettarci, ma va messo nelle condizioni di giocarsela alla pari con i difensori e non tirargli solo palle lunghe in mezzo ai difensori che non prenderà mai. Di solito Corvino compra prime punte fisicamente più forti, forse puntava di più su Babacar. Simeone pensa troppo quando arriva sotto porta, forse manca di esperienza e di tranquillità".