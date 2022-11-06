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Amione avverte la Fiorentina: "Combatteremo su ogni pallone per uscire da questa situazione"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Bruno Amione, ha parlato così parlato nel pre-partita di  Sampdoria-Fiorentina: "Vogliamo dare di più e combattere ogni pallone per uscire da questa situazione".SAPON...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 novembre 2022 14:52
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Intervenuto ai microfoni di Dazn, Bruno Amione, ha parlato così parlato nel pre-partita di  Sampdoria-Fiorentina: "Vogliamo dare di più e combattere ogni pallone per uscire da questa situazione".

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