Amione avverte la Fiorentina: "Combatteremo su ogni pallone per uscire da questa situazione"
Intervenuto ai microfoni di Dazn, Bruno Amione, ha parlato così parlato nel pre-partita di Sampdoria-Fiorentina: "Vogliamo dare di più e combattere ogni pallone per uscire da questa situazione".SAPON...
A cura di Redazione Labaroviola
06 novembre 2022 14:52
Intervenuto ai microfoni di Dazn, Bruno Amione, ha parlato così parlato nel pre-partita di Sampdoria-Fiorentina: "Vogliamo dare di più e combattere ogni pallone per uscire da questa situazione".
SAPONARA: “PERSI TROPPI PUNTI. VINCERE OGGI PER TORNARE A LOTTARE PER LE POSIZIONI CHE CI COMPETONO”
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